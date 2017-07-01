На остров - за впечатлениями

Лето – время каникул, и провести его надо с пользой, чтобы воспоминания о ярких событиях согревали долгой полярной ночью. Остров Варлама радушно пригласил на экскурсию 9 замещающих семей Печенгского района.

Организаторы этого интересного мероприятия – сектор сопровождения замещающих семей МБУ «Муниципальный методический центр», отдел образования администрации Печенгского района и ФГБУ Государственный природный заповедник «Пасвик». Дети и их родители не просто побывали на приграничной территории, но и узнали исторические сведения об острове Варлама, об его уникальной природе, познакомились с работой учёных по сохранности удивительной флоры и фауны.

Увлекательную экскурсию по острову провели Наталья Владимировна Поликарпова, заместитель директора по научной работе заповедника «Пасвик», и Оксана Викторовна Кротова, методист заповедника. Одним из ярких событий экскурсии стало посещение восстановленного домика норвежского орнитолога Ханса Сконнинга и, конечно, пикник на природе. Горячий чай и бутерброды на уникальном воздухе острова Варлама были особенно вкусными.