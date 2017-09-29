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Мурманская область. Арктика29.09.17 07:35

На острове Голомянный мотострелки СФ отработали действия по захвату берегового плацдарма и уничтожению условных диверсантов

Личный состав арктической мотострелковой бригады Северного флота 28 сентября  впервые в современной российской истории высадился с большого десантного корабля «Кондопога» на остров Голомянный архипелага Северная Земля.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе высадки подразделения арктической мотострелковой бригады на четырёх многоцелевых бронированных транспортерах МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами «Корд», провели ряд тренировок по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике.

На острове мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты с большого противолодочного корабля «Североморск» отработали действия по захвату берегового плацдарма. Также военные огнём из пулемётов, минометов и гранатометов уничтожили условных диверсантов.

В ходе шестого арктического похода отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады также осуществил высадки и отработал рейдовые действия на мысе Челюскин и на побережье острова Котельный.

 

 

 

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