На острове Котельный проведут ракетные стрельбы с БРК «Бастион» в рамках учения по обороне территории России в Арктике

Береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые задействуют в учениях российской армии в Арктике, сообщил журналистам сегодня начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион», поставленный на вооружение тактической группы Северного флота на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, впервые выполнит ракетные стрельбы в рамках учения по обороне островной территории России в Арктике. Ракетные стрельбы будут выполняться по удаленной мишенной позиции, имитирующей отряд надводных кораблей условного противника.

«Бастион», оснащенный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс», был недавно доставлен на остров Котельный морским транспортом и поставлен на вооружение тактической группы Северного флота.

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса, стоящего на вооружении подразделений береговых войск Северного флота, выполняющих задачи боевого дежурства на острове, использовался БРК «Рубеж».