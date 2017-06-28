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Мурманская область. Арктика28.06.17 09:07

На острове Котельный работает взвод экологической очистки Северного флота

Отряд из 94 военнослужащих 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации выполняет задачи по экологической очистке на архипелаге Новая Земля в районе насаленных пунктов Белушья губа и Рогачево, Северный. Личному Составу предстоит собрать и вывести более 2000 тонн лома металлов, рекультивировать 11,5 га территории и снести 59 зданий.

Для выполнения задач на Архипелаге Новая Земля личному составу созданы достойные бытовые условия и обеспечены инженерной техникой, специальным оборудованием и необходимыми материальными средствами. Только в этом году для отряда экологической очистки для выполнения задач закуплено специальное оборудование на сумму более 11 млн рублей.

Все военнослужащие 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации прошли всестороннюю подготовку в 84 межвидовом центре переподготовки и повышения квалификации специалистов им. маршала артиллерии Е.В. Бойчука, изучили меры безопасности при проведении работ по экологической очистке, в том числе при работе со специальным оборудованием предназначенным для резки метала и прессования.

На острове Котельный работает взвод экологической очистки Северного флота, взвод сформированный в Центральном военном округе в Норильске, а взвод Восточного военного округа в районе поселка Ушаковское на острове Врангеля.

Всего в 2017 году на Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах, и в 12 ГУ МО РФ для выполнения задач по экологической очистке в Арктике по временным штатно-должностным расчетам сформированы, подготовлены и обеспечены всем необходимы взвода ликвидации экологического ущерба, общей численностью 186 человек.

В этом году мероприятия по экологической очистке территории воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля и архипелаге Новосибирские острова, а также на других объектах в Арктической зоне Российской Федерации. Всего взводам предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в период с 1 июня по 1 октября 2016 г. силами взводов собрано 6054 т. металлического лома и вывезено на материк 4778 тонн. В дополнение к этому, на Центральном полигоне Российской Федерации ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории, с учетом 2015 года составила 162 га.

 

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