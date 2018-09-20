На открытие главной площади Кандалакши надо приходить с ключом

29 сентября в Кандалакше состоится официальное открытие обновленной центральной площади города.

К этому событию было решено провести конкурс на лучшее народное название площади. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого нужно всего проявить креативность и смекалку: придумать название, которое приживётся именно в народе и станет визитной карточкой обновлённой площади.

К рассмотрению принимаются неожиданные, творческие и интересные названия с кратким описанием и/или целой историей. Лучшие названия будут озвучены на празднике открытия площади путем народного голосования.

Во время праздника будут работать разнообразные тематические площадки, выставки, организованы конкурсы и флеш-мобы. Самые активные участники мероприятия получат лотерейные билеты. Розыгрыш призов состоится в этот же день на главной сцене.

Организаторы праздника предлагают жителям города и гостям взять с собой на праздник ставшие бесполезными в хозяйстве ключи. Например, от старого замка, шкатулки или от сломанной калитки. Все они будут собраны и переплавлены в один большой красивый ключ – ключ Кандалакши, в котором будет частичка каждого участника праздника.