На открытии фестиваля «PolarFest» Мурманская областная научная библиотека организовала «живую» выставку комиксов из своего фонда

Фестиваль проходит в столице Заполярья в четвертый раз. Его основная тема – творчество в области книгоиздания, графики, иллюстрации и кино.

Наибольший интерес участников фестиваля вызвали графические романы – комиксы. В современной массовой культуре они не воспринимаются исключительно как детское чтение, а становятся серьезным искусством. На открытии фестиваля «PolarFest» мурманчане нашли самые интересные новинки изданий и атрибутики фанатов комиксов, приняли участие в аукционе эксклюзивных авторских работ, плакатов и мини-скульптур.

Особый интерес у читателей вызвали мастер-класс по сказкосочинительству детской писательницы и художницы Екатерины Панфиловой, а также мастер-класс по созданию комиксов о драконах художника-иллюстратора из Москвы Екатерины Безруковой. Гости фестиваля услышали песни заполярного музыканта Артема Палмера, исполненные под гитару.

В рамках открытия фестиваля Мурманская областная научная библиотека организовала «живую» выставку комиксов из своего фонда. На этой площадке специалисты библиотеки в режиме нон-стоп рассказывали о самых интересных книгах, отвечали на вопросы. Были представлены признанные шедевры графических романов: «Маус» Арта Шпигельмана, «Книга Магии» Нила Геймана, комиксы по романам Рэя Брэдбери, Джорджа Мартина и Чака Паланика, нон-фикшн литература, комикс-биография «Мунк» Стеффена Квернеланда о жизни и творчестве знаменитого художника.

Мероприятия фестиваля будут проходить в течение месяца на разных площадках Мурманска.