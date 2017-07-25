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Мурманская область. Арктика25.07.17 07:30

На отлов и содержание безнадзорных животных в 2017 году в областном бюджете предусмотрено 54,5 млн рублей

Исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл вчера первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. «В прошлые годы были жалобы, что средств из областного бюджета на эти цели выделяют недостаточно, в этом году объем средств значительно увеличен. Прошло полгода, уже можно говорить о каких-то результатах», – отметил Алексей Тюкавин.

Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Виктория Гомерова сообщила, что с 2017 года почти вдвое увеличен объем выделяемых субвенций – до 54,5 млн рублей. На сегодняшний день на основании заявок бюджетам муниципальных образований перечислено почти 11,5 млн рублей. При этом проведенный анализ показал низкий процент освоения субвенций, мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных проводятся не в полной мере, снизилось количество отловленных животных по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года.

Как отметила Виктория Гомерова, причинами снижения является бездействие муниципалитетов в первом квартале и недостаточная работа во втором, что может привести к увеличению поголовья безнадзорных животных в будущем. Так, в Ковдорском районе муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных заключен только в апреле текущего года, так же поздно договор заключен в Корзуново, в Заозёрске контракта нет до сих пор. Снижение показателей по отлову по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в Апатитах, Оленегорске, Кировске, Мурманске, Североморске, Ловозере, Ревде, Умбе. Вместе с тем есть и положительные примеры – высокие показатели по отлову безнадзорных животных на территории Кольского района, в Мончегорске, Кандалакшском районе.

Первый заместитель губернатора региона Алексей Тюкавин поручил главам муниципалитетов принять меры по исполнению переданных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, информацию о результатах представить в комитет по ветеринарии Мурманской области в срок до 1 сентября.

 

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