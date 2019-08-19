На озере Верховское рыбак выпал из лодки и утонул

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины, 1992 года рождения, тело которого обнаружено 16 августа 2019 года в акватории озера Верховское Кандалакшского района Мурманской области.

Проведенными проверочными мероприятиями установлено, что житель города Апатиты прибыл на озеро накануне с родственниками и другом. 16 августа года он осуществлял добычу водных биологических ресурсов на озере Верховское Кандалакшского района Мурманской области при помощи моторной лодки. При этом находился в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета, несмотря на то, что погибший не умел плавать. В результате потери равновесия мужчина выпал из лодки и утонул.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, поисковыми мероприятиями, проведенными водолазами поисково-спасательного подразделения города Кировска МАКАСЦ филиала СЗРПСО МЧС России, тело мужчины обнаружено на дне озера.

На месте происшествия следов борьбы, волочения и иных признаков, указывающих на совершение в отношении мужчины преступления против жизни и здоровья, не обнаружено. Телесных повреждений, характерных для причинения насильственной смерти, осмотром тела не установлено.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, следователями назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным причиной смерти мужчины явилась асфиксия при утоплении в водоеме.