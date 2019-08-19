24 августа Мурманская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»3,5 тысячи сеянцев сосны будут высажены на территории Мончегорского лесничества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.08.19 17:05

На озере Верховское рыбак выпал из лодки и утонул

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины, 1992 года рождения, тело которого обнаружено 16 августа 2019 года в акватории озера Верховское Кандалакшского района Мурманской области.

Проведенными проверочными мероприятиями установлено, что житель города Апатиты прибыл на озеро накануне с родственниками и другом. 16 августа года он осуществлял добычу водных биологических ресурсов на озере Верховское Кандалакшского района Мурманской области при помощи моторной лодки. При этом находился в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета, несмотря на то, что погибший не умел плавать. В результате потери равновесия мужчина выпал из лодки и утонул.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, поисковыми мероприятиями, проведенными водолазами поисково-спасательного подразделения города Кировска МАКАСЦ филиала СЗРПСО МЧС России, тело мужчины обнаружено на дне озера.

На месте происшествия следов борьбы, волочения и иных признаков, указывающих на совершение в отношении мужчины преступления против жизни и здоровья, не обнаружено. Телесных повреждений, характерных для причинения насильственной смерти, осмотром тела не установлено.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, следователями назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным причиной смерти мужчины явилась асфиксия при утоплении в водоеме.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Александр
13.08.19 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Валерий Павлович
10.08.19 18:45
Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд
Комментарий к новости:Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Жить». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту растут даже в августе-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 61 копейку, евро подскочил почти на 73 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 302 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика