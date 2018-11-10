На ОЖД в октябре погрузка железной руды увеличилась на 28,5%

С января по октябрь 2018 года в зоне ответственности Октябрьской железной дороги погрузка составила 84 млн тонн, что на 2% больше показателей аналогичного периода прошлого года. За прошедший период года на Октябрьской железной дороге погружено: руды железной – 21 млн тонн (+8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года); строительных грузов – 22 млн тонн (+1,9%); промышленных грузов – 2 млн тонн (-8,9%); цемента – 953 тыс. тонн (+16%); лесных грузов – 4 млн тонн (+2,3%); нефти и нефтепродуктов – 8,4 млн тонн (-9,8%); удобрений – 15,5 млн тонн (+5,2%); химикатов – 976 тысяч тонн (-10,7%).

Тарифный грузооборот за 10 месяцев текущего года составил 143,1 млрд тонно-км. (+6,2% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 185,5 млрд тонно-км (+6,1%).

Погрузка в границах ОЖД за октябрь 2018 года составила 8,4 млн тонн, что на 1,2% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. В октябре на Октябрьской железной дороге погружено: руды железной – 2 млн тонн (+28,5% по сравнению с октябрем 2017 года); строительных грузов – 2 млн тонн (-15,4%); промышленных грузов – 188 тысяч тонн (-10,9%); цемента – 89 тысяч тонн (-16,5%); лесных грузов – 434 тысячи тонн (+21,9%); нефти и нефтепродуктов – 881 тысяч тонн (-1,8%); удобрений – 1,5 млн тонн (+3%); химикатов – 70,5 тысячи тонн (-40,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.