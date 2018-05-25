На перекрёстке на проспекте Ленина запретили остановку автотранспорта

Администрация города Мурманска информирует участников дорожного движения о внесении изменений в организацию дорожного движения:

- вдоль дома № 73 по проспекту Ленина при движении от перекрёстка проспект Ленина - улица Профсоюзов в сторону улицы Софьи Перовской - будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.1 «Зона действия».

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» действие устанавливаемого дорожного знака вступит в силу через 20 дней после официальной публикации.