На период реконструкции моста через р. Тулома предусматривается передвижение пешеходов по временному переходу

По поручению губернатора Марины Ковтун заместитель главы региона Ольга Кузнецова провела выездное совещание в посёлке Мурмаши-3 по вопросу реконструкции моста через реку Тулома. Необходимость проведения совещания вызвана обращениями граждан, обеспокоенных предстоящими неудобствами. В совещании приняли участие депутат областной Думы Лариса Круглова, представители федеральных, региональных и муниципальных ведомств, общественности, жители поселка Мурмаши-3.

На совещании отмечалось, что ориентировочно в конце сентября 2019 года планируется начать работы по реконструкции моста через Тулому в городе Коле с полным закрытием движения автотранспорта. Плановое окончание работ – 2021 год. На период реконструкции предусмотрено только передвижение пешеходов по временному мосту через р. Тулома рядом с существующим.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин, через мост проходит ряд социально значимых маршрутов общественного транспорта. Министерство изучает варианты продления или изменения маршрутов, при этом отмечалось, что действующие социальные льготы останутся в силе, а чтобы сохранить сегодняшнюю цену билетов, возросшие затраты перевозчиков будут субсидированы.

По информации Министерства здравоохранения, основные сложности в части медицинского обслуживания могут возникнуть при оказании скорой медицинской помощи. Прорабатывается вопрос об открытии поста скорой помощи в посёлке Тулома.

Также в ходе совещания обсуждались другие вопросы, связанные с организацией дошкольного и школьного обучения на период реконструкции, передвижения автомобилей экстренных служб, иные проблемы, которые предстоит решить в течение полугода до начала работ по реконструкции моста.