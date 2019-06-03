На первом заседании нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при региональном правительстве решали вопрос транспортной доступности

В селе Ёна Ковдорского района состоялось первое заседание нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, утвержденного постановлением правительства Мурманской области от 17.05.2019 № 231-ПП. Заседание началось с минуты молчания в память о трагически погибшей в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево 5 мая начальника отдела по реализации государственной национальной политики Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и большого друга саамского народа Алены Мартыновой.

Первый заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникации Мурманской области Андрей Сахаров озвучил приветственное слово заместителя губернатора Мурманской области Анатолия Векшина в адрес членов Совета.

«Уверен, новый состав Совета продолжит работать с тем же упорством и преданностью делу. Ваша активность и самоотдача, умение проявлять инициативу, настойчивость в достижении целей станут залогом эффективной деятельности совета», - подчеркнуто в его приветствии.

В заседании приняли участие жители с.Ёна, представители саамской общественности и общин коренного малочисленного народа Севера - саамов, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, администрации Ковдорского района, Центра народов Севера.

Заседание открыл старейшина совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, председатель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Родовая община – Умба» Константин Миронов.

В рамках заседания состоялась стандартная процедура по избранию руководящих органов и распределению обязанностей по основным направлениям деятельности Совета.

Председателем Совета единогласно избран Миронов Константин Евгеньевич, заместителем председателя – Павленко Ирина Петровна, секретарем – Хомюк Максим Владимирович. Обязанности по приоритетным направлениям деятельности совета закреплены за его членами следующим образом: оленеводство и другие виды животноводства – Головин Иван Альбертович, Герасимов Константин Борисович; рыболовство и реализация водных биологических ресурсов – Миронов Константин Евгеньевич, Матрехин Иван Яковлевич; культурное развитие – Павленко Ирина Петровна, Агеева Анфиса Максимовна; защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности – Подоляк Яков Васильевич, Харыбина Полина Константиновна; строительство национальных традиционных жилищ, заготовка древесины, собирательство дикорастущих растений – Хомюк Максим Владимирович, Толстенко Елена Владимировна.

В ходе обсуждения обращений саамов Ковдорского района, поступивших в адрес Центра народов Севера, осуществляющего организационно-техническое обеспечение работы Совета, в апреле текущего года, первый заместитель главы Ковдорского района Александр Москвин проинформировал о сложившейся ситуации в области торговли и транспортного сообщения в с.Ёна, а также предложил варианты их решения.

«Что касается организации торговли, в настоящий момент вопрос перестаёт быть проблемным, потому что торговля будет продолжена ещё как минимум несколько лет. А вот транспортная доступность, более сложный вопрос. В настоящий момент мы имеем сложность заключения длительного контракта по маршруту г.Ковдор – нп.Енский, на аукцион, который прошёл в апреле текущего года, никто из перевозчиков не заявился. Итоги повторного аукциона будут подведены 1 июля», - прояснил Александр Борисович.

Также в ходе заседания участники обсудили вопросы предоставления социальной пенсии по старости для представителей коренных малочисленных народов Севера и традиционного рыболовства. В настоящее время воспользоваться правом на социальную пенсию по старости могут саамы, проживающие в Ловозерском и Кольском районах, в населенном пункте Ёнский Ковдорского района. Советом представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области выработан алгоритм действий по решению вопроса о включении в перечень малочисленных народов Севера и перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 1.10.2015 № 1049 (ред. от 13.04.2019) в части Мурманской области Городской округ Ковдорский и Терский районы полностью.

Руководитель Центра народов Севера Надежда Чупрова проинформировала присутствующих на заседании Совета жителей Ковдорского района и представителей саамских общин о нормах федерального закона от 28.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, предоставила разъяснения по заполнению заявок на традиционное рыболовство, а также напомнила о своевременной сдаче отчётности.

Председатель Совета Константин Миронов ответил на вопросы жителей по обеспечению рыболовства в целях ведения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности, разъяснял нормы Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна для коренных малочисленных народов Севера. «Огромная просьба ко всем, не тянусь со сроками подачи заявок на вылов водных биоресурсов, внимательно заполнять заявки и указывать реальные объёмы освоения. Нет необходимости заявляться тоннами, если вы их не осваиваете. Сегодня каждый желающий может ловить рыбу как любитель, общий объём всех видов рыб в сутки на которого составляет 25 килограмм», - пояснил Константин Миронов, председатель Совета.

В завершении участники заседания заслушали информацию о проделанной предыдущим составом Совета работе, а также обсудили вопросы экспедиции по благоустройству захоронения 31-ой отдельной лыжной бригады, гражданское шефство над которым было установлено по инициативе Совета и Саамского собрания Самь Соббар в 2016 году.

Заседание нового состава Совета прошло в оживленной дискуссии, по результатам которой саамская общественность и местные жители села Ёна получили исчерпывающие ответы на поставленные вопросы от членов Совета и органов муниципальной власти. Советом отмечен положительный эффект от проведения выездных заседаний в населенные пункты, относящиеся к местам традиционного проживания коренного малочисленного народа Севера Мурманской области, поддержана инициатива продолжения такой практики.