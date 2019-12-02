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Мурманская область. Арктика02.12.19 07:20

На первый этап Кубка А. Богалий-SKIMIR сезона 2019/2020 приедут спортсмены из 23 субъектов России

2 декабря в правительстве Мурманской области состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Мурманске с 3 по 9 декабря региональных соревнований по биатлону «Кубок А.Богалий – Skimir» (1-й этап сезона 2019/2020 годов). Данные соревнования проходят по инициативе российской биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Анны Ивановны Богалий.

«Кубок Анны Богалий – SKIMIR» – амбициозный и масштабный проект по организации соревнований Всероссийского и Международного уровня для детей и первый шаг к становлению новой в России системы роста спортсменов.

Это первые в России детские соревнования со взрослым подходом, так как они смоделированы по принципу этапов Кубка мира по биатлону и проводятся по правилам и принципам Кубка мира, в судействе и проведении гонок применяются стандарты международного уровня, работает квалифицированная судейская бригада во главе с Техническим делегатом международного союза биатлонистов (IBU).

Кроме того, «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» - это большой спортивный праздник-фестиваль, со своими традициями и церемониями, эксклюзивными наградами, персональной символикой и особым внимательным отношением к мировой практике спортивной культуры.

История яркого турнира двукратной олимпийской чемпионки в Заполярье насчитывает 4 сезона (нынешний - пятый). Три предыдущих сезона подряд Мурманск принимал финальный этап Кубка в апреле, а теперь, наоборот, «Долина уюта» дает старт сезону.

Биатлонисты от 10 до 17 лет будут состязаться в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования.

В Мурманске соберутся спортсмены из 23 субъектов России (Алтайский край, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республики Башкортостан, Карелия, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртская Республика).

На сегодняшний день подано более 300 заявок.

Детскую биатлонную эстафету у Мурманска примет Магнитогорск (там Кубок пройдёт в январе), затем юных биатлонистов ждёт февральский этап на Сахалине и финальный этап состоится в Новосибирске.

 

 

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