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Мурманская область. Арктика06.06.19 11:02

На Петербургском международном экономическом форуме спорят о потребительском кредитовании: пузырь лопнет или нет

Существенный рост потребительского кредитования несёт основные риски вхождения российской экономики в рецессию - если ничего не предпринимать, рецессия может наступить в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на сессии по макроэкономике в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Когда в банковской системе происходит перекос в ту или иную сторону, как это мы видели в США в середине 2000-х, а сейчас, я считаю, что у нас точно такой же перекос произошёл в сфере потребительского кредитования, то это несёт социальные риски и, конечно, несёт риски для экономики», - отметил министр.

«Мое мнение заключается в том, что наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. Тот темп, который есть - 30% в годовом выражении - абсолютно неустойчив, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%, и, учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию», - озвучил Орешкин риски вхождения российской экономики в рецессию.

ЦБ РФ поспорил с Минэкономразвития о рисках потребительского кредитования: люди с низкими доходами вынуждены брать кредиты для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой, пишет finmarket.ru.

«Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, посмотрите, это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, и конечно, надо думать об этом», - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

Она подчеркнула, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами. «Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами», - высказала мнение глава ЦБ.

«Конечно, потребительское кредитование растёт высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски «пузыря», - подчеркнула она.

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