На пленарном заседании Совета Федерации в рамках проведения «Часа субъекта РФ» с докладом о приоритетах в законодательной деятельности выступил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Спикер, в частности, отметил, что немалое значение для развития экономики имеет создание максимально привлекательных условий инвесторам. Дума сформировала правовое поле для поддержки инвестиционной деятельности. Также в области идет работа по формированию территорий опережающего социально-экономического развития. Особое место в законотворческой деятельности региона занимают вопросы социальной политики и прежде всего, поддержка семей с детьми. Мурманская областная Дума приняла законы, которые направлены на стимулирование рождения третьего и последующих детей, то есть на увеличение количества многодетных семей.

Но в регионе есть проблемы, требующие законодательного регулирования, подчеркнул Сергей Дубовой. В их числе – нехватка кадров в сфере здравоохранения, проблемы переселения граждан из ЗАТО.

Мурманская областная Дума готовит законодательную инициативу по совершенствованию нормативного правового регулирования порядка переселения граждан в части постановки их на учет в качестве претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилья за пределами ЗАТО. В связи с этим очень важным было бы содействие Совета Федерации в продвижении этой инициативы в Государственной Думе, отметил глава регионального парламента.

В завершение Сергей Дубовой выразил благодарность коллегам из Федерального Собрания Российской Федерации за сотрудничество в вопросах законодательной деятельности. Опыт взаимодействия с Советом Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании по подготовке законодательных инициатив субъектами Российской Федерации считаю достаточно эффективным, подчеркнул спикер.

Большинство обозначенных в рамках Дней Мурманской области в верхней палате парламента вопросов отражены в проекте постановления Совета Федерации, где, в частности, отмечена необходимость принятие ряда мер на федеральном уровне, которые могли бы дать серьезный импульс социально-экономическому развитию и повышению качества жизни населения Мурманской области.