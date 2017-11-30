На площади Мурманска стала быстро расти ёлка

Мурманск готовится к новогодним праздникам. На площади Пять Углов продолжается установка главной городской ёлки. В этом году мурманчане увидят новую зеленую красавицу, она будет выше своей предшественницы на 1,5 метра. Общий вес искусственных веток, которые закрепят на каркасе, 400 килограмм.

– Конструктивные особенности каркаса ориентированы на суровые климатические условия, – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк. – Гарантийный срок обслуживания пять лет. Мы очень надеемся на бережное отношение горожан к главному символу Нового года.

Открытие центральной городской новогодней ёлки запланировано на 9 декабря, в этот же день будут подключены основные светящиеся конструкции, расположенные по всему городу. Как и в прошлый раз, главную городскую елку ждёт особое убранство – в стиле новогоднего мультфильма-сказки «Щелкунчик». По обе стороны праздничного дерева будут установлены световые композиции, посвященные временам года: лето–осень и зима–весна.