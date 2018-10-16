На площади Пять Углов появится обновленная инсталяция

С каждым годом Мурманск становится все комфортнее, ярче и красивее. И если летом это заслуга ремонтной кампании, то в долгую полярную ночь город-герой преображается за счет разноцветных гирлянд и световых композиций, которыми ближе к зиме украшают все округа заполярной столицы: улицы, проспекты, обновленные парки и скверы.

Ежегодно перед началом нового сезона специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» проводят обследование оборудования и выполняют необходимые профилактические работы.

- На данный момент полностью приведены в порядок елочные украшения, реконструированы цветные шары, которые прошлой зимой радовали мурманчан на улице Марата - в этот раз использован более крепкий материал конструкции. Идет ремонт светодиодных консолей и растяжек, - рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. - Полностью оформление планируется завершить до середины декабря.

В этом году городские власти вновь готовят приятные сюрпризы для мурманчан. Так, проспект Ленина украсят дополнительно 600 световых шаров, а на площади Пять Углов появится обновленная инсталляция.