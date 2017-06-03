На площадке ПМЭФ-2017 подписано Соглашение о социально-экономическом партнерстве между компанией «ФосАгро» и правительством Мурманской области

В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Мурманской области и компания «ФосАгро» заключили Соглашение о социально-экономическом партнерстве. Подписи под документом поставили губернатор Марина Ковтун и генеральный директор компании Андрей Гурьев.

Основной целью Соглашения является устойчивое социально-экономическое развитие Мурманской области, городов Кировск и Апатиты, комбината «Апатит». В рамках Соглашения стороны обязуются осуществлять совместные действия, направленные на улучшение инвестиционного климата Мурманской области, реализацию совместных инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры городов Кировск и Апатиты, повышение комфортности и качества жизни их жителей, включая работников «Апатита».

В Соглашении закреплены обязательства сторон по финансированию и поддержке конкретных проектов и программ в области здравоохранения, спорта, образования и культуры, развитие Хибинского туристического кластера на общую сумму порядка 2 млрд рублей.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что «ФосАгро» является добрым партнером и одним из столпов экономики Мурманской области. Для Мурманской области деятельность комбината «Апатит», входящего в группу «ФосАгро», имеет стратегическое значение в части устойчивости бюджетной системы, занятости населения и развития территории присутствия компании. Предприятие входит в число бюджетообразующих организаций региона. В 2016 году в консолидированный бюджет от предприятия в виде различных налоговых платежей поступило около 9 млрд рублей. По величине поступлений по налогу на прибыль организаций «Апатит» занимает ведущее место среди крупнейших налогоплательщиков.

«Развитие моногородов, городов присутствия компании происходит в рамках наших соглашений о сотрудничестве», – подчеркнула Марина Ковтун.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поблагодарил правительство Мурманской области и лично губернатора Марину Ковтун за поддержку инвестиционных, производственных и социальных проектов компании и конструктивное взаимодействие в решении возникающих вопросов.

«С каждым годом наши отношения крепнут и развиваются, приобретают новые грани. Свидетельство тому – новое соглашение о социально-экономическом партнерстве. В нем сделан акцент на социальные проекты, что очень важно в нынешней ситуации, – отметил Андрей Гурьев. – В текущем году мы планируем направить на финансирование социальных и инфраструктурных проектов более 240 млн рублей. Среди крупных проектов – организация реабилитационно-оздоровительного лечения жителей Кировска и Апатитов в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас», реализация проекта электронной очереди и документооборота в Апатитско-Кировской больнице. Традиционно продолжим поддерживать такие социальные программы, как «ФосАгро-классы», «Молодые кадры», проект «Дети России образованны и здоровы – ДРОЗД» и многие другие».

Наша справка:

У областного правительства и «ФосАгро» уже наработан богатый опыт конструктивного сотрудничества. Так, в феврале 2016 года было подписано соглашение между правительством Мурманской области и АО «Апатит» о государственной поддержке при реализации инвестиционного проекта по реконструкции обогатительной фабрики АНОФ-3. И теперь этот проект – важная часть программы индустриального развития всего региона. Перенос производства по обогащению руды на более современную и технологически эффективную фабрику, сокращение издержек на эксплуатацию производственных сооружений и выпуск апатитового концентрата позволит повысить конкурентоспособность ведущего в стране производителя высококачественного фосфатного сырья.

Также на фабрике организовано производство нефелинового концентрата. Фактически это новое производство, способное работать гибко на выпуск как нефелинового, так и апатитового концентратов в зависимости от производственной программы. В результате модернизации АНОФ-3 планируется в перспективе ближайших лет достичь объёма производства апатитового концентрата в 9,5 млн тонн в год.

С реализацией этого проекта инвестиции в развитие АО «Апатит» не снижаются. Уровень капитальных вложений в 2017 году остается на традиционно высоком уровне – порядка 14,5 млрд рублей.

Ярким примером государственно-частного партнерства стало строительство гондольно-кресельной дороги в Кировске. Совместные инвестиции со стороны компании «ФосАгро» и областного правительства направлены на создание в Кировске горнолыжного курорта с высоким уровнем технического оснащения и сервиса, уже сегодня это один из ведущих горнолыжных центров страны.