На почте в Росляково завелась мошенница

Прокурором Ленинского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы жилого района Росляково, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения), ч. 3. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Обвиняемая, работая в качестве оператора связи в почтовом отделении почты России в жилом районе Росляково Мурманска, имея, в силу своих должностных обязанностей, доступ к деньгам ФГУП «Почта России», предназначенных в качестве выплат пенсий, пособий и денежных переводов гражданам, в период времени с 7 ноября 2016 года по 9 января 2017-го, используя своей служебное положение, похитила денежные средства на общую сумму 145 тысяч рублей.

Она же оформила на своё имя через Интернет-магазин два заказа на общую сумму 8620 рублей, после того как посылки с заказными предметами одежды поступили в почтовое отделение, воспользовавшись своим должностным положением, обвиняемая вскрыла посылки, извлекла из них содержимое, а сами посылки, скрыв следы их вскрытия, вернула на склад почтового отделения. Похищенные предметы одежды обвиняемая присвоила и использовала по назначению.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Мурманска.