На поддержку местных инициатив из бюджета Мурманской области будет направлено 25 млн рублей

Министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Глеб Шинкарчук провел заседание конкурсной комиссии по отбору проектов поддержки местных инициатив, реализуемых на территории региона в 2019 году. Программа поддержки местных инициатив позволяет воплощать в городах и посёлках региона наиболее важные с точки зрения жителей проекты.

В этом году на конкурс на получение субсидии на реализацию проектов было подано 42 заявки от 30 муниципальных образований. В собраниях по выбору проектов приняли участие более 37 тысяч северян. По итогам заседания конкурсной комиссии в перечень проектов, на реализацию которых будет направлена субсидия, были включены 36 проектов из 25 муниципальных образований.

Так, в Ловозерском районе будут обустроены детская телестудия, школьный медиацентр (Ревда) и детский комплекс (Сосновка); отремонтирован памятник погибшим воинам; оборудован тренажерный зал. Кроме того, будут приобретены футбольная форма для спортсменов и автомобиль для обучения вождению.

Часть проектов, вошедших в перечень, направлены на благоустройство территорий: будут установлены уличное освещение в Териберке и Мурмашах, автобусные остановки в Зеленоборском, обустроены сквер «Молодёжный» в Оленегорске и городской парк в Североморске. В Ура-Губе установят уличную сцену, для Алакуртти приобретут новогодние ели. Детские игровые площадки будут обустроены в Кильдинстрое, Кандалакше и Ковдорском районе (игровая площадка детского сада № 9).

В числе вошедших в перечень проектов в сфере образования и культуры – замена окон в школах в Кандалакшском (школа № 2) и Ковдорском (школа № 2) районах, городе Полярные Зори. Кроме того, в Ковдорском районе отремонтируют центральный вход школы № 1 и обустроят тамбур в школе № 3, в Кольском районе проведут ремонт фасада здания детского сада № 38. В Печенгском районе по программе поддержки будут реализованы проекты по замене окон в учреждениях дополнительного образования. В Междуречье установят ограждение территории вокруг Дома культуры. Для организации культурных мероприятий в Пушном будут приобретены телевизор с караоке и костюмы.

В рамках программы поддержки будут также осуществлены муниципальные проекты в сфере физической культуры и спорта: освещение спортивных объектов в Ревде (лыжная трасса) и Терском районе, установка ограждений на стадионе «Труд» в Никеле, ремонт спортплощадки с установкой тренажеров в Верхнетуломском, приобретение тренажеров и мебели в Варзуге, обустройство покрытия спортплощадок детского сада № 14 в Ковдорском районе. В Коле на стадионе оборудуют скейт-парк, в Туманном будет установлен спортивно-игровой комплекс.

Проекты поддержки местных инициатив реализуются с привлечением средств областного и местных бюджетов, населения и спонсоров. В бюджете Мурманской области на реализацию программы в 2019 году предусмотрено 25 млн рублей.