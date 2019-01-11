На пограничных автомобильных пунктах пропуска Мурманской области в праздничные дни отмечено снижение туристического потока

С 30 декабря прошлого года по 8 января наступившего в пограничных автомобильных пунктах пропуска «Салла», «Лотта» и «Борисоглебск» через границу проследовало 17812 граждан (в прошлом году – 20414) и 6720 единиц автотранспорта, в том числе туристических автобусов (в прошлом году – 7587).

В МАПП «Салла» за период новогодних выходных на въезд-выезд проследовало 6767 граждан (в прошлом году – 8029) и 2678 единиц автотранспорта (в прошлом году – 3070).

В МАПП «Борисоглебск» в течение новогодних праздников российско-норвежскую границу пересекли 7378 граждан (в прошлом году – 8342) и 2724 единиц автотранспорта (в прошлом году - 3166). На этом участке границы ежедневная загруженность полос въезда-выезда составляла в среднем 700 граждан и 270 единиц автотранспорта.

В МАПП «Лотта» российско-финляндскую границу в обоих направлениях в праздничные дни пересекли 3667 граждан (в прошлом году – 4043) и 1318 единиц автотранспорта (в прошлом году – 1351).

В МАПП «Салла» 30 декабря, 2, 3 и 4 января активнее движение отмечено в сторону выезда из России, а с 5 по 8 января – в сторону въезда в Россию. В эти дни границу на выезд ежедневно пересекало в среднем 550 граждан. В МАПП «Борисоглебск» снижение пассажиро- и транспортного потоков отмечалось 31 декабря, 1 и 2 января. В остальные праздничные дни границу ежедневно в обе стороны пересекало в среднем 1020 граждан. В МАПП «Лотта» 30 декабря, 2 и 3 января активное движение отмечено на полосах выезда из России, 4 и 5 января – на въезде-выезде, а с 6 по 8 января – на полосах въезда в Россию. В эти дни границу ежедневно в обе стороны пересекало в среднем 450 граждан.

Но и в самые «тихие» дни - 31 декабря и 1 января – движение через границу не прекращалось. На въезд-выезд через границу проследовало в МАПП «Салла» 391 граждан, в МАПП «Борисоглебск» – 384 граждан, в МАПП «Лотта» – 196 граждан.

В течение новогодних праздничных выходных таможенными инспекторами на границе возбуждено 24 дела об административных правонарушениях. Все выявленные правонарушения связаны с нарушением физическими лицами порядка и норм ввоза/вывоза продукции животного и растительного происхождения, алкоголя, сигарет, автомобильного топлива.