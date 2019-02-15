На полигонах береговых и сухопутных войск Северного флота начался этап ночных занятий по огневой подготовке и вождению техники

На полигонах соединений береговых и сухопутных войск Северного флота в Мурманской области начался этап ночных занятий по огневой подготовке военнослужащих в составе отделений и вождению техники.

Занятия проходят в тёмное время суток при любой погоде в условиях Крайнего Севера. При экстремально низких температурах на полигонах обустраиваются пункты обогрева личного состава с горячим чаем и усиленным питанием.

В ходе выполнения стрелковых упражнений применяются трассирующие и осветительные боеприпасы. Военнослужащие отрабатывают ведение огня из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также крупнокалиберных пулемётов и ручных противотанковых гранатомётов.

К ночным тренировкам привлекаются водители как колёсной, так и гусеничной техники, в том числе новых вездеходов «Витязь» и «Алеут», стоящих на вооружении морских пехотинцев и арктических мотострелков Северного флота. Вождение проводится по сложной пересечённой местности с преодолением естественных преград. В ходе занятий особое внимание уделяется мерам безопасности при вождении боевой техники.

Как сообщает пресс-служба СФ, ночные занятия являются обязательным элементом подготовки военнослужащих береговых и сухопутных войск Северного флота. Приобретённые в процессе обучения профессиональные навыки позволяют воинам-североморцам уверенно действовать на Крайнем Севере и в Арктике в зимнее время в условиях полярной ночи, когда солнце в течение нескольких месяцев не появляется из-за горизонта.