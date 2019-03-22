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Мурманская область. Арктика22.03.19 11:40

На получение грантов губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей претендуют три автора

В комитете по культуре и искусству Мурманской области завершен прием заявок на конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей.

Соискателями на получение гранта губернатора Мурманской области в 2019 году стали: Владимир Блинов, автор романа «Последний романтик»; Татьяна Кузнецова-Нарольская, автор сборника стихотворений «Красное» и Борис Блинов, автор сборника повестей и рассказов.

В соответствии с положением о конкурсе на получение грантов губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей, утвержденным постановлением губернатора Мурманской области «О грантах губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей» от 27.08.2018 № 96-ПГ, победитель конкурса будет определён экспертным советом после оценки материалов, представленных в составе заявок претендентов.

 

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Последние комментарии

Висарион
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Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
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Д.О. Вернер
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А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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