На получение грантов губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей претендуют три автора

В комитете по культуре и искусству Мурманской области завершен прием заявок на конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей.

Соискателями на получение гранта губернатора Мурманской области в 2019 году стали: Владимир Блинов, автор романа «Последний романтик»; Татьяна Кузнецова-Нарольская, автор сборника стихотворений «Красное» и Борис Блинов, автор сборника повестей и рассказов.

В соответствии с положением о конкурсе на получение грантов губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей, утвержденным постановлением губернатора Мурманской области «О грантах губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей» от 27.08.2018 № 96-ПГ, победитель конкурса будет определён экспертным советом после оценки материалов, представленных в составе заявок претендентов.