На полях Мурманской международной деловой недели пройдет инвест-сессия
16 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели откроется V инвест-сессия «Презентация инвестиционных проектов в сфере туризма Мурманской области». Инвест-сессия направлена на привлечение инвесторов в развитие инфраструктуры туризма (развитие туристско-рекреационных кластеров) в регионе. Её участниками станут инвесторы и инициаторы инвестиционных проектов, представители профильных органов власти региона и местного самоуправления муниципальных образований, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Мурманской области, туроператоры, кредитные учреждения.
На полях инвест-сессии запланировано награждение победителей программы «Полярный Инвест-экспресс – 2017».
Организаторы инвест-сессии – Корпорация развития Мурманской области, региональное министерство развития промышленности и предпринимательства при поддержке Центра кластерного развития Мурманской области.