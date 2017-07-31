На полях Мурманской международной деловой недели состоится дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности»

13 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели впервые состоится дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности», организатором которого выступает Администрация Кольского района при поддержке Правительства Мурманской области.

Основная цель дискуссионного клуба – обмен профессиональным опытом в сферах архитектуры, градостроительства, дизайна, формирования комфортных условий для жителей малых городов в Арктике, территориального проектирования поселений, расположенных на Крайнем Севере, экологической и энергетической безопасности населения.

Идея проведения мероприятия уже заинтересовала представителей региональных властей и муниципалитетов Финляндии и Норвегии. Так, руководители финских коммун Инари и Соданкюля запланировали выступление с докладами об охране окружающей среды в Арктике и архитектурном решении ледового дворца спорта в г. Соданкюля. Андреас Хоффман, начальник отдела культуры норвежской коммуны Лебесбю, руководитель Арктической лаборатории по культуре, представит проект исторической направленности по созданию тающей ледяной церкви. В свою очередь органы местного самоуправления Мурманской области поделятся лучшими практиками по благоустройству, а представители организаций продемонстрируют уникальные и наиболее успешные проекты в данной сфере.

Помимо содержательных презентаций на полях мероприятия для всех участников будет работать экспозиция декоративно-прикладного искусства с интерактивными мастер-классами, а также состоится концертная программа для жителей и гостей Кольского района, в которой примут участие творческие коллективы приграничных территорий.