На пороге «Гольфстрима»

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная стартующему 7 сентября международному спортивно-культурному фестивалю «Гольфстрим». В мероприятии приняли участие представители оргкомитета соревнований и иностранные спортсмены.

– В этом году праздник выходит за пределы Кольского моста, фестиваль развернется сразу на нескольких площадках областного центра, – рассказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Мы надеемся, что в этом году «Гольфстрим» посетит рекордное количество участников и зрителей.

На фестивале будет представлено более 20 видов программы: мини-футбол на песке, CRAZY-миля, регби, пляжный волейбол, показательные соревнования по хоккею, теннису и многое другое. Не обойдется праздник и без традиционного легкоатлетического забега, а также заплыва через Кольский залив.

– Главной изюминкой нынешнего фестиваля, станет большой праздник на главной городской площади – Пять Углов, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Запланирована насыщенная концертная программа, а также награждение победителей и призеров соревнований.