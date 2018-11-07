На потребительском рынке Мурманской области сохранялась тенденция роста физических объёмов оборота розничной торговли и платных услуг населению

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, на потребительском рынке Мурманской области в январе-сентябре 2018 года сохранялась тенденция роста физических объёмов оборота розничной торговли и платных услуг населению. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, при этом оборот розничной торговли по продовольственной группе товаров превысил уровень предыдущего года на 1,2%, по непродовольственным товарам, напротив, сократился на 0,2% к уровню января-сентября 2017 года. Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли за анализируемый период составила 58,9%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года (58,8%). Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 41,1% (в 2017 году – 41,2%).

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,6% по отношению к январю-сентябрю 2017 года. Наибольшее увеличение физических объёмов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года отмечено по услугам гостиниц и аналогичных мест размещения (на 6,7%), туристским услугам (на 3,6%), телекоммуникационным услугам (на 3,2%), услугам санаторно-курортных организаций (на 1,8%), медицинским услугам и услугам системы образования (на 1,3%).

Физические объёмы услуг культуры уменьшились на 2,7%, бытовых услуг на 1,2%, услуг физической культуры и спорта – на 0,8%.

Оборот общественного питания составил 99,9%.