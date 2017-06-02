На потребительском рынке Мурманской области в I квартале сохранялась тенденция снижения физических объёмов розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг

Доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство, по данным Мурманскстата, в I квартале текущего года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 101,5% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 102,5%). Продовольственные товары с начала года подорожали в среднем на 2,3%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,6%, платные услуги населению – на 0,4%.

Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен удорожанием большинства видов плодоовощной продукции. В среднем овощи и фрукты за три месяца подорожали на 11,4%. Помимо них увеличение цен отмечено на сливочное масло (на 6,3%), печень говяжью (на 4,3%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, овощные консервы (на 4,2%), сыр (на 3,7%), кофе (на 2,1%), чай (на 1,8%). Услуги общественного питания подорожали на 2,0%.

При этом в январе-марте этого года в нашем регионе наблюдалось снижение цен на апельсины (на 13,7%), куриное яйцо (на 9,1%), сахар (на 6,1%), подсолнечное масло (на 4,4%), крупы и бобовые (на 3,9%), пшеничную муку (на 2,7%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на моторное топливо (на 3,6%), товары для 13 животных (на 3,5%), ювелирные изделия (на 3,0%), печатные издания и спички (на 2,9%), ткани (на 2,8%), персональные компьютеры и парфюмерно-косметические товары (на 2,5%), галантерею и домашнюю обувь (на 2,1%), металлическую посуду и холодильники (на 2,0%), моющие и чистящие средства, фарфоро-фаянсовую посуду (на 1,9%).

Из числа платных услуг населению услуги городского пассажирского транспорта подорожали на 9,4%, прачечных - на 7,6%, проводного вещания – на 7,4%, обрядовые услуги - на 4,7%, услуги гостиниц – на 3,1%, правового характера – на 3,0%, дошкольного воспитания – на 2,8%, ветеринарные услуги – на 2,7%, услуги по ремонту и пошиву одежды – на 2,5%.

Стоимость услуг страхования и профессионального обучения снизилась на 3,3%, услуг в сфере зарубежного туризма – на 2,3%.

На потребительском рынке Мурманской области в I квартале 2017 года сохранялась тенденция снижения физических объёмов розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг, обусловленная низким потребительским спросом населения. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, физические объемы продаж продовольственных товаров - на 1,2%. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сопоставимых ценах сложился на уровне предыдущего года (100,0%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров снизился до 58,9%, непродовольственных товаров возрос до 41,1% (в январе-марте 2016 года – 61,5% и 38,5%, соответственно),что свидетельствует о начале постепенного восстановления уровня потребительской уверенности.

Индекс физического объёма оборота общественного питания составил 97,1% к уровню января-марта 2016 года.

По предварительным данным Мурманскстата, индекс физического объёма платных услуг населению составил 99,7% по отношению к январю-марту 2016 года. Сокращение физических объёмов отмечено по туристским услугам (на 7,0%), бытовым услугам (на 3,3%), услугам культуры (на 2,8%) и медицинским услугам (на 1,2%).

При этом физические объёмы ветеринарных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 1,8%, курьерских услуг и почтовой связи на 1,5%, телекоммуникационных услуг на 1,3%.