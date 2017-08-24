На потребительском рынке Мурманской области в первом полугодии этого года сохранялась тенденция снижения физических объёмов розничного товарооборота и общественного питания

Министерства экономического развития Мурманской области разместило на своём сайте доклад об итогах социально-экономического развития нашего региона за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-июне 2017 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,7% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 103,3%). Продовольственные товары с начала года подорожали в среднем на 3,8%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 2,6%, платные услуги населению – на 1,7%. Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен удорожанием большинства видов овощной продукции. За шесть месяцев текущего года картофель подорожал в 2,7 раза, другие овощи – в среднем на 4,7%. Помимо них существенное увеличение цен отмечено на фрукты и цитрусовые (на 11,2%), сливочное масло (на 9,6%), овощные консервы (на 5,8%), солёные и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 5,7%), масло оливковое (на 5,3%), печень говяжью (на 4,7%), мороженое сливочное (на 3,1%), молоко и молочную продукцию (на 3,6%), сыр (на 3,2%), кофе (на 3%), изделия мучные кондитерские (на 2,7%).

При этом в январе-июне наблюдалось снижение цен на огурцы (на 51,2%), яйцо куриное (на 20,4%), помидоры (на 16,4%), чеснок (на 11,4%), сахар (на 10,4%), крупы и бобовые (на 9,6%), апельсины (на 9,4%), подсолнечное масло (на 6,8%), рыбу охлажденную (на 5,7%), пшеничную муку (на 3,8%), сухофрукты и орехи (на 3,3% и 2%, соответственно).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на фотоаппараты (на 6,1%), топливо моторное (на 5,8%), ювелирные изделия (на 5,5%), табачные изделия (на 5,4%), обувь резиновую (на 5,1%), галантерею и белье для детей ясельного возраста (на 4,1%), металлическую посуду (на 3,9%), парфюмерно-косметические товары (на 3,8%), обувь кожаную, текстильную и комбинированную, спички и печатные издания (на 3,6%), ткани (на 3,3%), трикотажные изделия (на 3,2%), фарфорово-фаянсовую посуду (на 3,1%), моющие и чистящие средства (на 3%).

Из числа платных услуг населению услуги железнодорожного транспорта подорожали на 28,2%, почтовой связи – на 15,8%, городского пассажирского транспорта – на 10,4%, прачечных – на 5,1%, медицинские – на 4,8%, обрядовые услуги и услуги проводного вещания – на 4,7%, правового характера – на 3%, дошкольного воспитания – на 2,8%, ветеринарные и экскурсионные услуги – на 2,7%. Стоимость услуг профессионального обучения снизилась на 4,2%, банков – на 2,2%, страхования – на 2%.

На потребительском рынке Мурманской области в январе-июне 2017 года сохранялась тенденция снижения физических объёмов розничного товарооборота и общественного питания, обусловленная низким потребительским спросом населения. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, физические объёмы продаж продовольственных товаров – на 2,5%. Вместе с тем, оборот розничной торговли непродовольственными товарами ускорил положительную динамику, превысив уровень предыдущего года на 0,9%. В связи с этим продолжает увеличиваться удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, который за анализируемый период составил 41,3%, что на 2,8 процентного пункта выше, чем за шесть месяцев 2016 года (38,5%). Индекс физического объёма оборота общественного питания составил 95,1% к уровню января-июня 2016 года. Индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,1% по отношению к январю-июню 2016 года. Физические объёмы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года – на 8,2%, телекоммуникационных – на 2,7%, туристских – на 1,1%, транспортных – на 1%. При этом сокращение физических объёмов отмечено по услугам физической культуры и спорта (на 4%), бытовым услугам (на 2%).