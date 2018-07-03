Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, на потребительском рынке Мурманской области в январе-мае 2018 года сохранялась тенденция роста физических объёмов розничной торговли. Объём платных услуг населению и оборот общественного питания остались на уровне соответствующего периода 2017 года (100% и 99,9%, соответственно).

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 0,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, при этом оборот розничной торговли по продовольственной группе товаров превысил уровень предыдущего года на 1,4%, по непродовольственным товарам, напротив, сократился на 1,3%.

Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли за анализируемый период составила 58,9%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года (58,7%). Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 41,1% (в 2017 году – 41,3%).

По предварительным данным физические объёмы услуг гостиниц и аналогичных мест размещения увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 10,2%, телекоммуникационных услуг – на 2,5%.

Физические объёмы услуг специализированных коллективных средств размещения уменьшились на 6,2%, услуг физической культуры и спорта – на 4,9%, услуг культуры – на 3%, услуг системы образования – на 2,5%.