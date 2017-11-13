На потребительском рынке Мурманской области в январе-сентябре сохраняется тенденция снижения физических объёмов общественного питания

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь текущего года.

Как сообщает ведомство, на потребительском рынке Мурманской области в январе-сентябре текущего года сохраняется тенденция роста оборота розничной торговли и снижения физических объёмов общественного питания. Объ1м платных услуг населению постепенно стабилизируется.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года за счёт заметного оживления по непродовольственной группе товаров, оборот по которым превысил уровень предыдущего года на 2,2%.

Продолжает увеличиваться удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, доля которых за анализируемый период составила 41,2%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем за девять месяцев 2016 года (40,7%).

Индекс физического объёма оборота общественного питания – 98,2% к уровню января-сентября 2016 года, индекс физического объёма платных услуг населению – 100,5%.

Физические объёмы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 11,5%, телекоммуникационных – на 4,7%. При этом физические объёмы бытовых услуг снизились на 2,3%.