На повышение зарплат бюджетникам в 2018 году регионам подкинут деньжат из центра

На повышение зарплат бюджетникам в следующем году в регионы будет направлено в два раза больше средств, чем в этом году - 80 млрд рублей, сообщил глава Минтруда Максим Топилин. «Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели в следующем году - 80 млрд рублей. В прошлом году это было 40 млрд рублей», - сказал Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, пишет finmarket.ru.

По его данным, не все регионы повысили зарплату бюджетников до требуемой согласно майским указам президента РФ, что, по мнению министра, недопустимо. Согласно майским указам президента РФ от 2012 года, зарплаты бюджетников должны быть в два раза выше средней зарплаты по региону.

Он отметил, что инфляция по итогам года должна быть ниже, чем прогнозировали (прогноз был 3,7%) – «3,2%, может, ниже».

В связи с этим пенсии неработающим пенсионерам будут повышены с января на 3,7% согласно прогнозу, а остальные социальные выплаты будут проиндексированы с февраля в соответствии с фактической инфляцией.