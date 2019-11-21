На пожилого мурманчанина свалилась с крыши глыба льда

Следственным отделом по городу Мурманск СК России по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту падения фрагмента льда на пожилого мурманчанина (1952 года рождения).

По предварительным данным, сегодня, 21 ноября, в областном центре в дневное время произошёл сход льда с крыши четырехэтажного дома по улице Шмидта. В результате падения фрагмента льда горожанин получил травму в виде ушиба левого плеча.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.