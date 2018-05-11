ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Наше здоровье – онкологические заболевания в Заполярье и их профилактикаПРОЩЕ ГОВОРЯ: Только факты - вспоминаем о войне в Заполярье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.05.18 15:49

На празднике, посвященном Международному дню семьи, будут вручены Почетные знаки Мурманской области «Материнская слава»

В канун празднования Международного дня семьи в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничное мероприятие, на котором в торжественной обстановке семьям будут вручены заслуженные награды. За заслуги в укреплении института семьи, достойное воспитание детей и большой личный вклад в развитие лучших семейных традиций Почетным знаком Мурманской области «Материнская слава» награждаются многодетные мамы. 

Почетный знак «Материнская слава» из рук главы региона Марины Ковтун получат пять мам. Это жительницы областного центра Софья Александровна Амелина, Екатерина Александровна Бычкова и Светлана Александровна Парная, жительница Североморска Светлана Валерьевна Ефремова и Наталья Николаевна Пономарева из поселка Высокий. 

За достойное выполнение родительского долга 17 семьям, проживающим на территории области, будут вручены Памятные адреса Губернатора Мурманской области.

Кроме того, победители семи номинаций регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», который второй год проводится на территории Мурманской области, будут награждены Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области. 

Для гостей праздника подготовлен концерт «Под знаком семьи». Особенностью станет участие в нем творческих семей из Мурманска и Североморск, Мурмашей и Ревды. В своих концертных номерах они признаются в любви близким и родным людям – своей семье.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 365 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Шматкова Л. В., горожанка, участвующая
09.05.18 15:52
Сотрудники ГИБДД, часовые заполярных дорог не очистили от ТС проезжую часть разворотного кольца на ул. Ленинградская, и водители наземного ГЭТа вынуждены были виртуозить, находясь на штурвалами электр
Комментарий к новости:В Мурманске 9 мая перекроют движение автотранспорта
Станислав
09.05.18 07:15
Разумно и более информативно было бы изобразить эту информацию на карте города
Комментарий к новости:В Мурманске 9 мая перекроют движение автотранспорта
АЛЕКСАНДР
08.05.18 18:25
Подтверждение фото- Журавлев Н.А.- Добровольский К.А.
Комментарий к новости:Состоялось открытие воинского захоронения на 16 километре автодороги Ура-Губа-Западная Лица
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:45«Врачи». Ток-шоу (16+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика