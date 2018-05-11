На празднике, посвященном Международному дню семьи, будут вручены Почетные знаки Мурманской области «Материнская слава»

В канун празднования Международного дня семьи в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничное мероприятие, на котором в торжественной обстановке семьям будут вручены заслуженные награды. За заслуги в укреплении института семьи, достойное воспитание детей и большой личный вклад в развитие лучших семейных традиций Почетным знаком Мурманской области «Материнская слава» награждаются многодетные мамы.



Почетный знак «Материнская слава» из рук главы региона Марины Ковтун получат пять мам. Это жительницы областного центра Софья Александровна Амелина, Екатерина Александровна Бычкова и Светлана Александровна Парная, жительница Североморска Светлана Валерьевна Ефремова и Наталья Николаевна Пономарева из поселка Высокий.



За достойное выполнение родительского долга 17 семьям, проживающим на территории области, будут вручены Памятные адреса Губернатора Мурманской области.



Кроме того, победители семи номинаций регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», который второй год проводится на территории Мурманской области, будут награждены Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области.



Для гостей праздника подготовлен концерт «Под знаком семьи». Особенностью станет участие в нем творческих семей из Мурманска и Североморск, Мурмашей и Ревды. В своих концертных номерах они признаются в любви близким и родным людям – своей семье.