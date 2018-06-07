На празднике в честь Дня России всем будет весело

12 июня на центральной площади Мурманска Пять Углов состоится народное гулянье, посвященное Дню России. В 12.00 начнёт работать праздничная ярмарка и детский городок у гостинично-делового центра «Меридиан».

С 12.30 до 14.00 каждый желающий сможет принять участие в уличных развлечениях: шатер-караоке (всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России); спортивный проект «Родной двор – родной город»; игровая площадка, посвященная чемпионату мира по футболу в России «Болеем за наших!». Здесь можно посоревноваться во владении мячом (футбольный фристайл, чеканка мяча, пенальти).

С 13.00 до 13.30 – прохождение воспитанников филиала «Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации» по проспекту Ленина и исполнение гимна училища на главной сцене праздника.

Концерт на главной сцене начнется в 14.00. В программе: массовое исполнение гимна Российской Федерации; флаг-шоу; большой гала-концерт с участием артистов Мурманска, области и Санкт-Петербурга.

В 16.00 в сквере на улице Ленинградской стартует фестиваль хип-хоп культур.