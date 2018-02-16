На предприятиях Мурманской области отмечаются факты несвоевременной выплатой заработной платы

Реализуя предоставленные законом полномочия для защиты трудовых прав граждан, прокуратура использует обращение в суд как одну из наиболее эффективных форм прокурорского реагирования при выявлении нарушений. Особое внимание прокуратура области уделяет реализации полномочий прокуроров, предоставленных частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, по восстановлению нарушенных прав граждан в трудовой сфере.

В связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников за январь 2018 года направлено 57 исков (заявлений) на общую сумму 1 млн 458 тысяч рублей, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

С целью обеспечения права граждан на оплату труда Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах 30.01.2018 в мировой суд направлено 50 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы за декабрь 2017 года, на общую сумму 1 млн 268 тысяч рублей.

В мировой суд 30 января этого года прокурором г. Апатиты в защиту интересов бывшего работника МУП г.Апатиты «ПИ «Гражданпроект» направлено 1 заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы, расчёта при увольнении, а также компенсации, предусмотренной статьей 236 ТК РФ, на общую сумму 123 тысячи рублей, находящееся в стадии рассмотрения.