На предприятиях Мурманской области производство алюминиевых сплавов выросло в 2 раза, а никелевых порошков - в 1,3 раза

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-сентябре 2018 года в обрабатывающих производствах нашего региона отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 124,8 млрд рублей (119,2% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах). Индекс производства составил 102,7% к январю-сентябрю 2017 года (в среднем по России – 103,3%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (44,6%), металлургическое производство (39,4%), ремонт и монтаж машин и оборудования (7,4%), производство прочих транспортных средств и оборудования (2,8%). Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 102,5%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 15,4% до 55,7 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров выросли на 14,6%.

Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности внесло производство рыбных продуктов (ракообразных - рост в 1,4 раза), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 5%), рыбных консервов (на 15,4%). Выросли объёмы производства свинины, кроме субпродуктов (на 21,7%), субпродуктов убойных животных (на 20,3%), пива (на 9,1%). В то же время сократился выпуск рыбы мороженой (на 1%), филе рыбного мороженого (на 11,7%), мясных полуфабрикатов (на 37,7%), колбасных изделий (на 20,7%), хлебобулочных изделий (на 8,8%), молока (кроме сырого - на 12,3%), кисломолочных продуктов (кроме творога - на 1,2%), сыров и творога (на 9,8%).

Уровень металлургического производства в Мурманской области в январе-сентябре 2018 года вырос на 6,4% к соответствующему периоду 2017 года, преимущественно в результате начала производства с IV квартала 2017 года нового вида продукции - никелевого штейна. Выше прошлогоднего уровня произведено алюминиевых сплавов (в 2 раза) и никелевых порошков (в 1,3 раза). При этом снизился выпуск никеля необработанного (на 3,1%), рафинированной меди (на 4,5%), кобальта необработанного (на 9,4%) и первичного алюминия (на 4,3%)

Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 49,2 млрд рублей, что в 1,3 раза превысило уровень января-сентября 2017 года. Индекс цен в металлургии – 139,2%.

Уровень производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» возрос на 5,4% к январю-сентябрю 2017 года. Производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось на 26,7%, что связано с неравномерным закрытием актов выполненных судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.