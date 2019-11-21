На проблему долгов потребителей услуг ЖКХ обратил внимание премьер-министр

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Первый вопрос повестки – о готовности жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса к отопительному сезону.

«У нас по повестке дня сегодня в рамках контроля за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса к отопительному сезону выступят министры. Тема эта важная, почему, собственно, мы каждый год её и выносим на заседание правительства. В ближайшее время холод уже окончательно укрепится на всей территории», - заверил участников заседания глава правительства.

Он также отметил, что в этом году на территории нашей страны были различные происшествия, была повреждена электросетевая инфраструктура в Забайкальском крае, в Иркутской области, в Дальневосточном федеральном округе.

«Есть ещё одна системная проблема в отрасли, - сказал Дмитрий Анатольевич. - Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. По сравнению с прошлым годом они сократились, но не очень значительно. Это по-прежнему очень большая сумма – свыше 175 млрд рублей. Здесь главная причина – накопленные долги потребителей. Нужно с этим разбираться, но в рамках тех решений, которые мы принимаем».