На продолжение работ по модернизации здравоохранения Мурманской области в 2020 году выделено порядка полутора миллиардов рублей

Более 30 млн рублей из бюджета Мурманской области израсходовано в этом году на ремонт и благоустройство Мурманской городской детской поликлиники № 4. С результатами вложения средств ознакомилась первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Первый заместитель главы региона высоко оценила качество реконструкции открытой регистратуры, педиатрического отделения, кабинета охраны зрения, процедурного блока. Положительно отозвались о качестве ремонта и удобстве реорганизации помещений родители юных пациентов, с которыми побеседовала Оксана Демченко.

«В следующем году в этой и других поликлиниках мы будем эту работу продолжать, чтобы распространить технологию бережливого производства на все поликлиники области. На 2020 год помимо традиционно выделяемых средств на текущее содержание медицины выделено порядка полутора миллиардов рублей на модернизацию зданий, приобретение нового оборудования, обучение персонала, цифровизацию – на то, что делает наше здравоохранение качественным, доступным, удовлетворяющим наших граждан. Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2020 год, накануне принятом областной Думой», – подчеркнула первый заместитель губернатора.

Мурманская городская детская поликлиника № 4 образована в 1978 году. К учреждению прикреплено 17500 детей. С 2018 года в поликлинике реализуются мероприятия по внедрению новой модели учреждения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь. За это время полностью преобразились первый и второй этажи. Обновленные кабинеты оснащены новым оборудованием. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на третий и четвертый этажи поликлиники, где расположены медицинские подразделения, ведется разработка дизайн-проектов.