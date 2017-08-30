На промысле трески у рыбаков Северного бассейна уровень добычи вырос на 21,3 тысячи тонн

Динамику вылова российских пользователей и проблемные вопросы освоения объёмов водных биоресурсов обсудили на оперативном совещании, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. В начале встречи были представлены оперативные данные освоения основных объектов промысла по всем бассейнам Российской Федерации и за пределами российских вод.

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 30 августа текущего года составил 3 млн 385,7 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 58 тысяч тонн), что на 49,8 тысячи тонн, или на 1,5% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна выловили за этот период 425,4 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 16,4 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 21,3 тысячи тонн – до 313,2 тысячи. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 8,1 тысячи тонн – до 78,5 тысячи тонн.

Вылов российскими судами в зонах иностранных государств увеличился на 19,4 тысячи тонн и достиг 294,1 тысячи тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 206 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 23,2 тысячи тонн в связи с увеличением вылова в районах регулирования НЕАФК.