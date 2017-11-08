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Мурманская область. Арктика08.11.17 15:30

На промысле трески у рыбаков Северного бассейна уровень добычи вырос на 9,1 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 7 ноября  текущего года составил 4 млн 157,8 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 81,5 тысячи тонн), что на 84,3 тысячи тонн, или на 2,1% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна выловили водных биоресурсов 504,1 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 6,1 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 9,1 тысячи тонн – до 354,8 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 9,3 тысячи тонн – до 90,3 тысячи тонн.

Уровень освоения водных биоресурсов российскими рыбаками в зонах иностранных государств увеличился на 54,4 тысячи тонн и достиг 401,5 тысячи тонн, главным образом за счет вылова в зоне Анголы и Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 286,2 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 42,5 тысячи тонн.

 

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