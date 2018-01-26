На прошедшей семидневке по росту цен отличились морковь и белокочанная капуста

Как сообщает Мурманскстат, с 16 по 22 января текущего года в Мурманской области выросли цены на морковь (на 5,1%), белокочанную капусту (на 3,3), яблоки (на 2,4), мороженую неразделанную рыбу (на 2,0), репчатый лук (на 1,4), стерилизованное молоко (на 1,0), картофель (на 0,8%).

Сахарный песок и гречневая крупа-ядрица подешевели (соответственно на 1,4% и на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.