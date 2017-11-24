На протяжении более 6 месяцев участники преступной группы сбывали наркотики жителям Североморска

В Североморске перед судом предстанут участники организованной преступной группы за незаконные сбыты наркотических средств. Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении троих граждан, которые обвиняются в совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе организованной преступной группы.

По версии органа предварительного расследования, М. в 2014 году с целью сбыта наркотических средств создал сплоченную устойчивую организованную преступную группу под его руководством, в которую вовлек участников, распределил роли, разработал план совместной преступной деятельности и меры конспирации.

На протяжении более 6 месяцев участники преступной группы сбывали наркозависимым жителям города Североморска наркотические средства гашиш и амфетамин, в основном путем закладок.

В результате эффективной работы оперативных служб и следственных органов деятельность преступной группы была пресечена.

Обвиняемым предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Североморский районный суд Мурманской области. По результатам судебного рассмотрения обвиняемым может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы.