На Р-21 «Кола» до 1 ноября вводятся временные ограничения движения автотранспорта

ФКУ Упрдор «Кола» информирует о начале производства строительно-монтажных работ и введении временного ограничения движения на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия: км 1253 - км 1290 (район от г. Мончегорск до поворота на Оленегорск); км 1361 - км 1378 (район п. Магнетиты – п. Кильдинстрой), посредством устройства временных объездных дорог, а также организации реверсивного или одностороннего движения.

Сроки временного ограничения движения на объекте с 26 мая по 1 нояброя текущего года.

Организация, обеспечивающая временное ограничение движения: ЗАО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Кола» приносит свои извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.