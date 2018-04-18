На рабочей встрече председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Марина Ковтун обсудили вопросы социально-экономического развития Мурманской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. В беседе приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, представители региона в верхней палате парламента – член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко и член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко.



В ходе встречи стороны обсудили перспективы социально-экономического развития региона.



Валентина Матвиенко отметила важность проведения Дней субъекта в Совете Федерации как для Мурманской области, так и для других регионов, которым полезно познакомиться с опытом работы своих коллег.



Марина Ковтун поблагодарила за предоставленную в ходе Дней субъекта возможность познакомить Совет Федерации с арктическим регионом, рассказать о его достижениях, перспективах и задачах, которые предстоит решить в ближайшее время. Губернатор напомнила, что в этом году Мурманская область будет отмечать 80-летие со дня образования.