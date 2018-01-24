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Мурманская область. Арктика24.01.18 13:02

На расселение аварийного жилищного фонда на территории Мурманской области из областного бюджета выделен почти миллиард рублей

В правительстве Мурманской области  прошло совещание по вопросу реализации муниципальными образованиями Мурманской области мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда, признанного аварийным в период с 1 января 2012 по 1 января 2014 года. В совещании приняли участие главы муниципальных образований, представители Министерства строительства и территориального развития, депутаты областной Думы.

В областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмотрено 946,8 миллиона рублей, что позволит обеспечить расселение всех аварийных домов, признанных аварийными в период с 1.01.2012 по 1.01.2014. В общей сложности переселение затронет свыше 1300 жителей, проживающих в 769 аварийных помещениях Мурманска, Ковдорского района, Никеля, Кандалакши, Мончегорска, Зеленоборского и Умбы.

Одним из условий предоставления субсидии является наличие муниципальной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда.

В настоящее время муниципальными образованиями планируется использование всех ранее действующих механизмов расселения: оплата выкупной стоимости собственникам, расселение в свободный отремонтированный муниципальный фонд, приобретение жилья для граждан на вторичном рынке, строительство нового жилья.

По итогам совещания было определено, что муниципальные образования город Мончегорск и Ковдорский район закончат переселения уже до конца 2018 года.

Отдельным вопросом рассмотрено обращение жителей Мурманска о переносе сроков расселения дома № 53 по ул. Шестой Комсомольской батареи на 2018 год. Заместитель губернатора поручил администрации города Мурманска в течение месяца рассмотреть возможность изменения сроков расселения.

На совещании также отмечалось, что переселение граждан из аварийного жилфонда необходимо продолжать, и без поддержки федерального центра региону с этой задачей не справиться. В связи с этим правительство области неоднократно выходило с инициативной о продлении программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с продолжением работы Фонда ЖКХ в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

 

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