На развитие Севморпути в 2019 году направят 9,6 млрд рублей

Расходы бюджета РФ на развитие Северного морского пути в 2019 году заложены на уровне 9,6 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2019-2021 годы.

В рамках направления «Северный морской путь» предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на развитие инфраструктуры морских портов, а также строительство атомных ледоколов в целях увеличения грузопотока по Северному морскому пути – в 2019 году в объёме 9,6113 миллиарда рублей, в 2020 году – 15,8058 миллиарда рублей, в 2021 году – 15,2713 миллиарда рублей, говорится в документе.