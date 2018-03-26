На реализацию инновационных проектов в школах и детских садах Мурманской области из областного бюджета будет направлено 8,4 млн рублей
На прошлой неделе губернатор Марина Ковтун подписала постановление правительства Мурманской области «О конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области в 2018 году». В областном бюджете на гранты школам и детсадам в этом году предусмотрено 8,4 млн рублей. Об этом глава региона рассказала сегодня на оперативном совещании с руководителями исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Открывая обсуждение вопроса поддержки региональной системы образования, Марина Ковтун сообщила, что на завершившемся 23 марта в Москве ежегодном Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» команда Мурманской области традиционно одержала убедительную победу, завоевав гран-при форума – Большой научный кубок России.
«Эта победа – ещё одно свидетельство того, что наши инвестиции в образование – наше пристальное внимание к системе общего образования, профтехобразования и всё, что мы делаем для наших школ, вклад в наших одарённых детей – дают очень быструю, я бы сказала, трёхкратную отдачу и гораздо быстрее, чем в любой другой сфере. Я убеждена, что образование – это важнейшее направление государственных вложений, и мы будем его только наращивать», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.
Как рассказала заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова, грантовая поддержка инновационных программ в сфере образования в регионе осуществляется с 2014 года. За это время грантополучателями стали 67 образовательных учреждений. В 20 школах области созданы центры естественнонаучного, инженерного или математического образования – они являются опорными площадками для ребят из разных школ. Как результат – увеличение доли выпускников, выбирающих на ЕГЭ предметы физико-математического и естественнонаучного циклов: сегодня, каждый четвертый выпускник региона выбирает физику, каждый пятый – информатику, биологию. С прошлого года в регионе также предоставляются гранты на развитие информационно-библиотечных центров. Детские сады за счет грантовых средств приобретают современное оборудование, в том числе для осуществления ранней диагностики развития ребенка. Особое внимание уделяется созданию консультационных центров. В числе новых направлений грантовой поддержки в этом году Екатерина Панькова отметила развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы.
Заявки на участие в конкурсном отборе школы и детские сады должны подать в срок до 13 апреля.