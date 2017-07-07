На реализацию комплексной программы социально-экономического развития Ковдорского района планируется направить около 800 млн рублей

Выездное заседание рабочей группы по разработке и реализации комплексной программы социально-экономического развития Ковдорского района состоялось 7 июля в Ковдоре.

На нём рассматривался мастер-план, разработанный по заказу АО «МХК «ЕвроХим», который ляжет в основу комплексной программы социально-экономического развития Ковдорского района на 2018-2020 годы. В соответствии с соглашением, заключенным на площадке Петербургского международного экономического форума между губернатором области и председателем совета директоров МХК «ЕвроХим», на её реализацию планируется направить порядка 800 млн рублей.

Цель программы – создать оптимальную социальную инфраструктуру Ковдора через обновление жилищно-коммунального комплекса, городского хозяйства, увеличение количества рабочих мест, повышение благосостояния населения. Во время заседания отмечалось также то, что проект указанной программы будет вынесен на предварительное общественное обсуждение жителей муниципального образования.