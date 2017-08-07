На реализацию проекта «Доброжелательная поликлиника» до конца следующего года в Мурманской области выделят 37 миллионов рублей

Приоритетные проекты в сфере здравоохранения стали одной из тем оперативного совещания в правительстве Мурманской области. Губернатор Марина Ковтун напомнила, что в конце июля состоялось заседание президиума совета при президенте Российской Федерации по приоритетным проектам и стратегическому развитию. Особое внимание было уделено вопросам здравоохранения. Сроки реализации проектов – с июля 2017 года по апрель 2023 года.

«Один из таких проектов уже утверждён Правительством РФ. Речь идёт о создании новой модели работы поликлиник. На первом этапе планируется оценка несовершенств и тех ключевых проблемных аспектов, которые заставляют людей ждать, неэффективно тратить время, которые мешают работать врачам и среднему медицинскому персоналу», – отметила глава региона.

О том, как Мурманская область планирует включиться в федеральный проект, насколько этим идеям отвечает проект «Доброжелательная поликлиника», доложил министр здравоохранения Валерий Перетрухин.

Как сообщил министр, на первом этапе предстоит технологическое преображение регистратур, что приведёт к упрощению и более комфортной записи на приём к врачу, затем – разделение потоков больных и здоровых пациентов, разделение функционально обязанностей врача и среднего персонала.

«В Мурманской области проект «Доброжелательная поликлиника» реализуется с 2015 года. Мы ставили перед собой задачи сокращения времени оформления записи на приём к врачу, а также очередей и времени ожидания пациентом приёма врача у кабинета, создания комфортных условий и минимизации физического барьера между пациентом и регистратором. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств учреждений. При реализации проекта осуществлялись работы по ремонту и перепланировке помещений, оснащению системами управления электронной очередью и мебелью на сумму свыше 17 млн рублей. В 2017-2018 годах проект планируется реализовать в 12 медицинских организациях Мурманской области. Средства областного бюджета предусмотрены в государственной программе Мурманской области «Развитие здравоохранения» в сумме свыше 37 млн рублей», – сообщил Валерий Перетрухин.

Губернатор подчеркнула, что важно двигаться ещё дальше в достижении целей, поставленных президентом.

«Люди должны получать необходимую для них медицинскую помощь в полном объёме, качественно, эффективно и с минимальными затратами времени», – отметила Марина Ковтун.